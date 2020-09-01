Başak Demirtaş: Selahattin’in kızlarını birlikte görmesine izin verilmedi

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “corona virüsü önlemleri” kapsamında kızlarıyla görüştürülmediğini açıkladı.

Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kızlarımız Delal ile Dılda’nın, babalarıyla birlikte görüşmelerine izin verilmedi” dedi.

Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü etiketleyen Başak Demirtaş’ın paylaşımları şöyle:

* Güç koşullarda çalışmak zorunda olan işçilere, kamu emekçilerine, özel sektör çalışanlarına, uçaklarda yan yana oturanlara, iktidarın etkinliklerine, mitinglerine katılanlara corona bulaşmıyor(!)

* Ama arada çift cam, iki tarafta da demir parmaklıklarla yapılan kapalı cezaevi görüşlerinde, maske ve siperlik taktığınız halde sevdiklerinize corona bulaşıyor(!) Bu yüzden görüşler ayda sadece bir defa yapıldı.

* Hele ki iki çocuk babalarıyla kapalı görüş yaptı mı anında corona bulaşıyor(!) Tam da bu nedenle, kızlarımız Delal ile Dılda’nın, babalarıyla birlikte görüşmelerine izin verilmedi.

“HAKKIMIZI NEDEN GASP EDİYORSUNUZ?”

* Corona tedbiri olarak açık görüş kaldırıldı, tamam. Peki ama kapalı görüşleri neden engelliyorsunuz? Hadi engellediniz, onun yerine neden telefonda görüş hakkı vermiyorsunuz? Görüntülü görüşme dediniz, ne oldu? Hakkımızı neden gasp ediyorsunuz?

* Hepsinden önemlisi, madem corona riski var, haksız yere cezaevinde olan siyasetçileri, gazetecileri, hayatları tehlikede olan insanları neden serbest bırakmıyorsunuz?

* Selahattin’in, kızlarımız Delal ile Dılda’yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi.

BAŞAK DEMİRTAŞ’IN O PAYLAŞIMLARI:

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