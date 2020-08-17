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Başkan coronaya yakalanınca belediye ve CHP binaları ziyarete kapatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in corona virüsüne yakalanmasının ardından belediye binasına giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. CHP Antalya il ve ilçe binaları ziyarete kapatıldığını duyurdu.

İsmail AKIN
15:22 -
Haberler Gündem
Başkan coronaya yakalanınca belediye ve CHP binaları ziyarete kapatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkması birlikte belediye Antalya Büyükşehir Belediye sıkı önlemler alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bina giriş ve çıkışlarının sınırlandırıldığı duyurdu.

CHP Antalya il örgütü de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise; “Covid-19 tedbirleri kapsamında vaka sayılarının tekrar artması göz önünde bulundurularak genel merkezimizden gelen genelge doğrultusunda il ve ilçe binalarımız ziyarete kapatılmıştır” denildi.

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Antalya CHP Corona sosyal medya
Son güncelleme: 15:31 17.08.2020
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