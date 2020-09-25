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Başkan Yavaş’tan CHP’li Özlem Çerçioğlu’nu ‘kadınlığı’ üzerinden eleştiren AKP’li isme tepki

AKP İncirliova Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na cinsiyetçi eleştiride bulunan AKP Milletvekili Metin Yavuz'a bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

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Başkan Yavaş’tan CHP’li Özlem Çerçioğlu’nu ‘kadınlığı’ üzerinden eleştiren AKP’li isme tepki

AKP Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz’un Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu'na yönelik “Hanımefendidir, annedir, şudur budur ama kendisinin bu kimliğe uygun hareketi yok” sözlerine tepkiler sürüyor.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Yavuz’u kınadığını söyledi.

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu’na kadın kimliği üzerinden yöneltilen nezaketsiz ve saygısız ifadeleri şiddetle kınıyorum. Kadınlara karşı cinsiyetçi yaklaşımdan beslenen tüm eylemlerin karşısında duracak, daima eşit ve adil bir yaşamı savunacağız” mesajını paylaştı.

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AKP Ankara aydın CHP Kadın Özlem Çerçioğlu sosyal medya
Son güncelleme: 00:19 25.09.2020
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