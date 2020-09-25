Başkan Yavaş’tan CHP’li Özlem Çerçioğlu’nu ‘kadınlığı’ üzerinden eleştiren AKP’li isme tepki

AKP Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz’un Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu'na yönelik “Hanımefendidir, annedir, şudur budur ama kendisinin bu kimliğe uygun hareketi yok” sözlerine tepkiler sürüyor.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Yavuz’u kınadığını söyledi.

Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu’na kadın kimliği üzerinden yöneltilen nezaketsiz ve saygısız ifadeleri şiddetle kınıyorum. Kadınlara karşı cinsiyetçi yaklaşımdan beslenen tüm eylemlerin karşısında duracak, daima eşit ve adil bir yaşamı savunacağız” mesajını paylaştı.