Başkanın yanlış beyanı esnafa pahalıya mal oldu: Her birine 3 bin 150 TL ceza kesildi!

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara'nın normalleşme süresinde masaj salonu ve dövmecilerin işletmelerini açabilecekleri yönünde açıklama yapması üzerine dükkanlarını açan esnaf, kaymakamlıklar tarafından yapılan kontrollerde 3 bin 150'şer lira para cezasına çarptırıldı.

CEZALARI BAŞKAN ÖDESİN

Oda başkanının bir internet kanalına yaptığı açıklamaya inanarak faaliyetlerine yeniden başladıklarını belirten işletmeciler, aldıkları cezaya tepki gösterdiler.

Bağlı oldukları Oda Başkanı Fethi Özkara'nın yaptığı açıklama yüzünden mağdur olduklarını söyleyen işletmeciler şunları kaydetti:

* Eskişehir kuaförler meslek odasının büyük gafı üyelerimize ceza getirmiştir. Bu bilinçsiz sorumsuzluk karşısında orda durman üyelerimize zarar vermektedir. İstifanı talep ediyoruz. Bu cezaları kim ödeyecek şimdi?

* Yanlış beyanat vererek iş yeri sahibi üyelerimizi mağdur ettin. Ceza yiyen arkadaşlar bu videoyu benden alarak ceza iptal davası ve şikayetçi olma hakkınız vardır. Yediğimiz cezaları kendisinin ödemesini talep ediyoruz. Bizim suçumuz yok.

16 MART TARİHİNDEN İTİBAREN KAPALILAR

5 Haziran 2020 tarihinde yayına giren haberde başkan Özkara, “Masaj salonlarımız ile dövmecilerimiz 5 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine başladı. Randevu sistemi ile çalışacaklar. İş yerlerinde hizmet verenlerin ve hizmet alacak vatandaşların maske takmalarını, hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz” şeklinde ifadeleri kullanmasına rağmen masaj salonları corona virüsü salgını nedeniyle 16 Mart tarihinden itibaren kapalılar.