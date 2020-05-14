Bayram ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı bu sene hangi güne denk geliyor? 9 gün tatil olacak mı?

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. İslamda büyük yeri olan ve Ramazan ayının ardından kutlanan Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) sene 24 Mayıs tarihine denk geliyor. Pandeminin devam ettiği bu günlerde ise en çok bayramda 9 gün tatil olacak mı ve sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları merak ediliyor. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ya da 9 günlük tatil ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramı’na ilişkin kararların açıklanması bekleniyor. İşte 2020 Ramazan Bayramı tarihi ve son gelişmeler…

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı pazar gününe denk geldiği için bu sene 9 günlük tatil için ihtimal verilmiyor. Bayram 24 Mayıs, Pazar günü başlıyor, 23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olacak. 3 günlük resmi tatil olan Ramazan bayramı için Cumartesi gününe denk gelen arafe günüyle birleşince 4 günlük bir tatil ihtimali ortaya çıkıyor.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA YASAK OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

“Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararı önümüzdeki günlerde salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi. Özellikle gelecek hafta salgının seyri görülerek karar almış olunur.”

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.