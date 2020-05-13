Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca’dan bayramda sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama!

Corona virüsü salgınında ülkemizde yaşanan düşüşün ardından normalleşme planları açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Son açıklama ise Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, bayramda sokağa çıkma yasağı hakkında gazetecilerden gelen soru üzerine,”Ramazan Bayramı ile ilgili şunları, “Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararında önümüzdeki günlerdeki salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi” dedi.”

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Bakan Koca, bayramda sokağa çıkma yasağına ilişin soruya; “Ramazan Bayramında sokağa çıkmayla ilgili bu bir hükümet kararında önümüzdeki günlerdeki salgının seyri bunda etkili olacak. Salgının seyrine göre zaten gündeme gelmiş olur. Hükümet ve sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Şu an Bilim Kurulunun gündemine gelmedi” dedi.