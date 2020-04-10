Belediye başkan yardımcısı coronadan yoğun bakımda!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüsü testlerinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider'in de corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Gider'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

“TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR”

Kesimoğlu, Gider'in corona virüsü tedavisi kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını belirterek şöyle dedi:

* Gösterdiğimiz tüm özen ve tedbire rağmen, bu hastalık malesef bizleri bulabiliyor. Sizlerle üzücü bir haberi paylaşmak istiyorum; sevgili dostum, yol arkadaşım, Belediye Başkan Yardımcım Mehmet Gider'in yapılan COVID-19 testi maalesef pozitif çıkmıştır.

* Tedavisi Kırklareli Devlet Hastanesi yoğun bakımında devam ediyor. Eminim ve inanıyorum ki bu zorlu mücadeleyi başarı ile atlatarak, aramıza ve görevinin başına en yakın zaman içerisinde geri dönecektir.

* Başkan Yardımcım Mehmet Gider gibi bu hastalığa yakalanan ve tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

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“HİJYEN KURALLARINA HARFİYEN UYUN”

Kesimoğlu, açıklamasında corona virüsüne karşı vatandaşlara da uyarılarda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

* Lütfen tüm vatandaşlarımız kendi sağlığını ve toplum sağlığını korumak için uyarıları dikkate alarak hareket etsinler. Tedbiri elden bırakmasınlar, hijyen kurallarına harfiyen uymaya çalışsınlar.

* Bu çerçevede canlarını halk sağlığı için riske eden en başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, belediye çalışanlarımız, emniyet ve jandarma güçlerimiz ile diğer kamu kurum temsilcilerine Kırklareli halkı adına teşekkür ediyorum.

VALİ BİLGİN DE İZOLE ALTINDA

Kesimoğlu, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından test yaptırmış ve corona virüsü testinin negatif çıktığını açıklamıştı. Bilgin ise corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından 14 gün süreyle vali konağında izole altına alınmıştı.

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