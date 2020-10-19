Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belediye başkanı AKP’den ihraç edildi

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın partiden ihraç edildiğini söyledi.

Güncellenme: 23:15, 19/10/2020
Haberler Gündem
Belediye başkanı AKP’den ihraç edildi

Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı'nın partiden ihraç edildiğini belirten AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay şunları söyledi:

* AK Parti, şahsiyet yoksunu kişilerin kirli işlerini gölgelemek için kullanacakları bir siyasi parti değildir. Bugüne kadar da olmamıştır.

* Yapanlar ya da yapmaya yeltenenler hukuki olarak elbette karşılığını alırlar. AK Parti'de çürük elmalara asla yer yoktur, olamaz.

* AK Parti siyaseti leke götürmez bir anlayış ile çalışır. AK Parti’de hiçbir belediye başkanı gerekçesiz bir şekilde ihraç edilmez, edilemez.

* Merkez Disiplin Kurulumuzun almış olduğu kararlar yapılan istişareler neticesinde karara bağlanır.

* Hiç kimse Cumhurbaşkanı sayesinde oturmuş olduğu koltuğu lekeleme hakkına sahip değildir.

* AK Parti'deki yeri ihraç edilerek noktalanmış olanların, hukuki olarak görevinin resmiyetine aykırı hal ve hareketler, iş ve işlemler dolayısıyla yasal süreçleri devam edecektir.

* Bütün bunlarla birlikte ihraçları gerekçesi ile açıklama yapanlarla ilgili elimizde mevcut olanın ya da bilinenin daha fazlasıyla elimizde bilgi ve belgenin mevcut olduğunu ifade etmek isteriz. İHA

İlginizi ÇekebilirResmi toplantılara AKP'liler çağrıldıResmi toplantılara AKP'liler çağrıldı İlginizi ÇekebilirDavutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aşireti Ankara'da kurmuşsanız…Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aşireti Ankara'da kurmuşsanız…
Adıyaman Afyonkarahisar Ahmet Davutoğlu AK Parti AKP Ankara Cumhurbaşkanı Mardin Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more