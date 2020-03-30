Belediye başkanı bir aylık maaşını bağışladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’den alkışlanacak hareket… Sosyal medya hesabından bir açıklama Başkan Kocaispir, corona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bir maaşını bağışladığını duyurdu. Kocaispir’in açıklaması şöyle:

MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

* Tüm dünyayı çepeçevre saran salgın hastalık maalesef ülkemizi de etkisi altına almış durumda. Devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Biz de belediye olarak teyakkuz halinde milletimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün el birliği ile bu zorlukları aşma günüdür. Gün millet olma ve kardeşlik bilincini tazeleme günüdür.

* Ben de bu sıkıntılı süreçlerde naçizane taşın altına elimi daha fazla koymak ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına bir maaşımı Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışlıyorum. Allah yardımcımız olsun.