Belediye başkanı isim isim açıkladı: Akraba kıyağı

Kırşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 1 Ocak itibariyle AKP döneminde işe alınan 29 kişiyi yeniden sözleşme yapmayarak işten çıkardı.

Ocak ayının ilk meclis toplantısında işten çıkarılmalarla ilgili yaşanan tartışmada AKP grubu, 29 kişinin ‘neden işten çıkarıldığını’ sorarak başkanı eleştirdi.

“İŞTEN ÇIKARMADIM SÖZLEŞME YENİLEMEDİM”

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen meclis toplantısında işten çıkarılan 29 kişi hakkında yaşanan tartışmalar sonrasında Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bilgi verdi.

Ekicioğlu, “Biz işçi çıkarmadık. Sözleşmesi biten 29 kişinin sözleşmesi uzatılmadı. Bu sözleşmeli personelin maliyetine baktığımızda, neredeyse 29 tane başkan yardımcımız varmış diyebilirim. Yerlerine başkasını alacağız diye bir durum da söz konusu değil. Yasa gereği bu arkadaşların yerine adam almadık alma şansımız da yok” dedi.

AKP GRUBU: “MAĞDUR ETMEYİN”

Başkanın açıklamalarına AKP grubu adına Meclis Üyesi Abubekir Koçyiğit tepki göstererek, “Bu insanlara ayrıcalık olarak sahip çıkmıyoruz. Belediyede bugüne kadar çalışıp bir takım ödemelerini, harcamalarını, borçlarını ona göre ayarlamışlar. Bunlar kış günü mağdur edilmemeli” ifadelerini kullandı.

“2-3 KAT FAZLA MAAŞ ALIYORLAR”

29 kişinin sözleşmelerinde her şeyin açık olduğunu dile getiren Ekicioğlu şunları söyledi;

*Yabancı dil şartları var ama dosyalarına yabancı dil bildiklerine dair bir belge konmamış. Gidip özel bir şirketten sertifika almışlar grafiker ya da programcı diye sözleşme imzalamışlar.

*Geçerli bir belge yok. Bu arkadaşların zaten bu şekilde belediyede çalışmaları hukuken de mümkün değil. Biz bunlara baktık. Sizler de gidip bu kişilerin dosyalarına bakabilirsiniz.

*Biz kimseyi işinden aşından etmedik. Biz A parti veya B parti diye de gözetmedik. Biz sadece sözleşmeyi uzatmayacağımızı söyledik ve arkadaşlara teşekkür ettik.

*Biz asla sözümüzden dönmüş değiliz. 1200 kişinin çalıştığı belediyede 29 kişi mi bize yük olacak ? Aynı pozisyonda çalışan arkadaşlardan 2-3 kat daha fazla maaş almışlar. Çalışma disiplinini bozuyor bu durum.

*Biri 3 kat maaş alırken diğeri asgari ücret alıyorsa ve aynı işi yapıyorlarsa bu da adalet değil. Biz kamuoyuna adaleti sağlayacağız diye de söz verdik.

MHP’Lİ ÜYE DE AKP’Lİ ÜYEYE TEPKİ GÖSTERDİ: SAHTE EVRAK İLE İŞÇİ ALINMIŞ

MHP'li Meclis Üyesi Yusuf Yağmur da AKP’li Koçyiğit’in açıklamalarına tepki gösterdi.

MHP’li Yağmur “AKP’li Halim Çakır döneminde işe alındım ancak AKP’li Yaşar Bahçeci döneminde işten atıldım. Sırf Halim Çakır beye destek verdik diye Yaşar Bey bizi işten atmıştı. İngilizce bilmeyen, grafik tasarımı yapmayan, eli fare tutmayan adam işten atıldı diye zorunuza gidiyorsa, ben mimar olarak görev yapıyordum. Sırf siyasi görüşümüzden dolayı Yaşar Bey’i desteklemediğimiz için işten atıldım. Yaşar Bahçeci 23 kişiyi işinden attığında savundun mu? Çıkıp başkanına sordun mu sebebi ne diye? Ben gidip de sahte mimarlık diplomasıyla çalışmadım. Ama Yaşar Bahçeci sahte İngilizce, grafiker, tasarımcı evrakı ile işçi almış. İşin gerçeği bu” dedi.

BİRÇOĞU AKP'Lİ YÖNETİCİLERİN YAKINI

Bir yıllık sözleşme imzalayan ve asgari ücretin 3 katı maaş aldığı ortaya çıkan 29 kişi ile ilgili yapılan araştırmada birçoğunun AKP'li yöneticilerin yakını olduğu belirlendi.

Sözleşmesi uzatılmayan bu kişilerden bazıları şöyle;

E.S. : AKP Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli’nin kız kardeşi

S.K. : Eski belediye başkan yardımcısı Veli Şahin’in yeğeni

S.U : Eski belediye başkan yardımcısı Emre Şahinci’nin yeğeni

C.D. : AKP Kırşehir Kadın kolları başkanı Meryem Düğer’in kardeşi

Y.O: AKP eski başkan Yaşar Bahçeci’nin yeğeni

E.I: Eski AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Bahçecinin sekreteri Aysel Demirhan’ın kardeşi

Ş.B. :AKP’li eski Başkan Yaşar Bahçeci’nin tanıdığı

M.Ç. : Eski AKP Milletvekli Abdullah Çalışkan akrabası

Ş.D. : Eski belediye başkan yardımcısı Yaşar Sulu’nun kızı

H.Y.Ş.: Eski belediye başkan yardımcısı Yaşar Sulu’nun akrabası

A.K.Y. : Eski belediye başkan yardımcısı şimdiki özel idare genel sekteri Kurtuluş Yılmaz’ın yeğeni

G.Ç. : AKP eski başkan Yaşar Bahçeci’nin komşusunun oğlu

G.Y. : Eski dönem meclis üyesinin oğlu

M.A. : AKP il teşkilatında görevli

Y.Ü. : AKP eski başkan Yaşar Bahçeci’nin tanıdığı