Belediye başkanı kendisini karantinaya aldı

Marmaris'in CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP Meclis Üyesi Ali Kırlı Rusya'nın Moskova şehrinde 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen ‘Inturmarket Turizm Fuarı'na katıldı.13 Mart Cuma günü yurda giriş yapan Mehmet Oktay ve Kırlı, corona virüs salgını ve alınan önlemler kapsamında 14 gün kendilerini toplumdan izole etme kararı aldı.

“TEDBİR ALDIK”

Sağlık durumlarında herhangi bir sorun bulunmadığını söyleyen Oktay şunları söyledi:

* Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Giderken de gelirken de gerekli şartlara ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterdik.

* Sağlık durumumda herhangi bir sorun yok gayet iyiyim. Ama tabi ki bu hassas bir konu olması nedeniyle azami dikkati göstermemiz gerekiyor.

* Vatandaşlarımızın ve çevremizin sağlığını riske atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getireceğiz.

* Bu kapsamda tedbir amaçlı kendimi izole ettim. Belediye ile ilgili işleri de telefonlaya da online sistemle yürüteceğim.