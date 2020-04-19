Belediye Başkanı Savaş: Hatay’da 7 kişi coronadan öldü, 5’i kayıt dışı bırakıldı!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, SÖZCÜ'ye özel Hatay'daki corona virüsü kaynaklı vakaları değerlendirdi.

Hatay'da şimdiye kadar 7 ölümün gerçekleştiğini açıklayan Savaş, 7 ölümün 5'inin sebebinin salgın hastalık olarak kayıt edildiğini söyledi.

Sadece diğer 2 ölüm için corona virüsü kaynaklı dendiğini paylaşan Savaş, corona virüsü kaynaklı olarak kayıtlara geçen 2 ölüm için de “Fransa ve Almanya'dan geldi” dedi.

“HATAY'DA 50 CİVARINDA HASTA OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Savaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Hastalara MKÜ Araştırma ve İskenderun ile Antakya devlet hastanelerinde tedavi uygulanıyor.

* 50 civarında hasta olduğunu biliyoruz.

* Hatay'da ciddi bir hasta popülasyonu yok.

* Benim uzmanlık alanım bu yönde.

* Hatay, bu hastalığa ocak ayından beri sahip.

* Şu anki vakaların büyük bir kısmı ya umreden geldi ya da Kıbrıs, Avrupa ve Orta Doğu'dan geldi.

* Buralardan gelen insanlar hastalığı getirdi.

* Hatay'da İstanbul, Zonguldak, Kocaeli manzarası yok.

* Hataylılar evde kalmaya özen gösteriyor.

* Virüsten Haziran ayına doğru kurtulacağız görünüyor.

* Mayıs ortasından itibaren düşüş görebiliriz.

* İnsanların bir yanılgısı var.

* Havalar ısındıktan sonra sanki virüs kendiliğinden yok olacakmış gibi düşünüyoruz ama böyle bir şey yok.

* Sıcaklığın bu virüsü yok etmede etkili olacağını düşünmüyorum.

* Sadece evrensel kurallara uyarak üstesinden gelebiliriz.

* Sık sık el yıkamamız lazım. Maske kullanmamız gerekiyor. Hijyene dikkat etmemiz gerekiyor.

* Evrensel ve bireysel kurallara dikkat ettiğimiz sürece bundan kurtulabiliriz.

* Bilime sarılarak virüsten kurtulabiliriz.

* Kaderci olmak işe yaramaz.

* Soğuk ve sıcak hava ile bu işin ilgisi yok.