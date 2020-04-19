Belediye Başkanı Savaş: Hatay’da 7 kişi coronadan öldü, 5’i kayıt dışı bırakıldı!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, SÖZCÜ'ye özel Hatay'daki corona virüsü kaynaklı vakaları değerlendirdi.
Hatay'da şimdiye kadar 7 ölümün gerçekleştiğini açıklayan Savaş, 7 ölümün 5'inin sebebinin salgın hastalık olarak kayıt edildiğini söyledi.
Sadece diğer 2 ölüm için corona virüsü kaynaklı dendiğini paylaşan Savaş, corona virüsü kaynaklı olarak kayıtlara geçen 2 ölüm için de “Fransa ve Almanya'dan geldi” dedi.
“HATAY'DA 50 CİVARINDA HASTA OLDUĞUNU BİLİYORUZ”
Savaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
* Hastalara MKÜ Araştırma ve İskenderun ile Antakya devlet hastanelerinde tedavi uygulanıyor.
* 50 civarında hasta olduğunu biliyoruz.
* Hatay'da ciddi bir hasta popülasyonu yok.
* Benim uzmanlık alanım bu yönde.
* Hatay, bu hastalığa ocak ayından beri sahip.
* Şu anki vakaların büyük bir kısmı ya umreden geldi ya da Kıbrıs, Avrupa ve Orta Doğu'dan geldi.
* Buralardan gelen insanlar hastalığı getirdi.
* Hatay'da İstanbul, Zonguldak, Kocaeli manzarası yok.
* Hataylılar evde kalmaya özen gösteriyor.
* Virüsten Haziran ayına doğru kurtulacağız görünüyor.
* Mayıs ortasından itibaren düşüş görebiliriz.
* İnsanların bir yanılgısı var.
* Havalar ısındıktan sonra sanki virüs kendiliğinden yok olacakmış gibi düşünüyoruz ama böyle bir şey yok.
* Sıcaklığın bu virüsü yok etmede etkili olacağını düşünmüyorum.
* Sadece evrensel kurallara uyarak üstesinden gelebiliriz.
* Sık sık el yıkamamız lazım. Maske kullanmamız gerekiyor. Hijyene dikkat etmemiz gerekiyor.
* Evrensel ve bireysel kurallara dikkat ettiğimiz sürece bundan kurtulabiliriz.
* Bilime sarılarak virüsten kurtulabiliriz.
* Kaderci olmak işe yaramaz.
* Soğuk ve sıcak hava ile bu işin ilgisi yok.