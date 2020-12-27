Belediyeden kahve esnafına 500’er lira destek

Pandeminin ağır koşulları altında ezilen esnafların başında mekanları kapatılan kıraathaneciler yer alıyor. Hükümet, salgın önlemleri doğrultusunda işletmelerinin kapatılmasına karar verdiği esnafa, üç ay boyunca, büyük şehirlerde 750'şer lira, küçük şehirlerde 500'er lira ödeme desteği vereceğini açıkladı. Ancak bu rakamlar esnafa merhem olmadı. İzmir'in metropol ilçelerinden Karşıyaka'da belediye ek destek için harekete geçti.

CHP yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi, büyük sıkıntılar içinde olan kıraathanecileri bir nebze de olsa rahatlatmak için maddi destek kararı aldı. Belediye, ilçedeki 250 kıraathaneye ayrım gözetmeksizin 500'er lira nakdi yardım yapmaya başladı.

SIRADA KATI ATIK VERGİSİ MUAFİYETİ VAR

Karşıyaka Belediyesi Esnaf Masası'nın önerisi üzerine hayata geçirilen uygulama üzerine İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı teşekkür etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da şunları söyledi:

“Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Yaşanan sorunları çok iyi biliyoruz. O kadar çok insan sıkıntıda ki, bize de sürekli yazıyor, yardım talebinde bulunuyorlar. İmkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen esnaf grubu olan kıraathanelerimize bir ilçe belediyesi olarak ufak da olsa bir katkı sunmak istedik. Küçük bir hediye olsun dedik. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olmaya, sorunlarınızın çözümü için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.”