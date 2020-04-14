Belediyeler bütün gazetelere bu çağrıyı yaptı: Ücretsiz getirin sizi de dağıtalım

Özlem GÜVEMLİ Latif SANSÜR İsmail AKDUMAN Mustafa SARIİPEK

Haftasonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bakkallar, marketler ve gazete bayileri kapalı kaldı. Bu nedenle gazeteler hiçbir yerde dağıtılamadı.

Bütün maliyetleri kendisi karşılayan SÖZCÜ ise bazı belediyeler aracılığıyla okurlara ulaştırıldı. Amaç halkın habere ulaşma hakkından mahrum kalmamasıydı. Zaten okurlar da bunu takdir etti.

HAKSIZ ELEŞTİRİLERE YANIT

Ancak SÖZCÜ ve bazı belediyelerin bu işbirliği haksız eleştirilere de neden oldu. Onlara yanıtı belediyeler verdi: Siz de gazetenizi ücretsiz getirin, biz dağıtalım.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bu işbirliğine destek verdi. Öztrak “Bize kim bedava olarak gazete getirip dağıtılmasını isterse belediyelerimiz bu gazeteleri dağıtmak için ellerinden geleni yapacaklardır' dedi.

Bir daha olursa tekrar yaparız

Sözcü ve Korkusuz gazetelerini satın alarak dağıttımız yönündeki iddialar asılsız. Gazeteleri hiç bir ücret ödemeden aldık. Sonraki sokağa çıkma yasaklarında da ücretsiz olması koşuluyla yerel gazeteler dahil tüm gazeteleri halka ulaştıracağız.

Efeler Belediyesi'ne vermeleri halinde her gazeteyi halka ulaştırmayı görev biliyoruz. Bunu vatandaşlarımızdan gelen istek üzerine bir görev bilerek yerine getirdik.

Kasamızdan tek kuruş çıkmadı

Belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadı. Ekmek ve gazete ücretsiz dağıtılıyor. Diğer iddialar gerçek dışı. Akit de ücretsiz getirsin dağıtalım.

Yurttaşlarımıza dağıtılan Yeniçağ, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerine yönelik talep ilçemizdeki hayırseverlerden gelmiş ve yine ücreti de aynı hayırseverler tarafından karşılanmıştır. Basın özgürlüğünü destekleyen bir anlayışla Basın Konseyi'nin çağrısına destek verdik.

Taraf olmadığı için dağıttık

Muğla CHP İl ve ilçe başkanları, Belediye Başkanı Gürün'ün vatandaşlara Sözcü Gazetesi'ni dağıtmasını eleştirenlere ortak açıklama ile yanıt verdi:

Ülkemiz ciddi bir sağlık sorunu ile boğuşurken belediyelerin halka yardım kampanyalarını engelleyen, hesapları bloke ettiren AKP ve onun il başkanlıkları fuzuli işlerle uğraşmasın. SÖZCÜ Gazetesi'ni taraf olmadığı için dağıttık. Bu zihniyet virüsten daha tehlikelidir.