Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesine Davutoğlu’ndan tepki!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir yayında 11 CHP'li büyükşehir belediyesinin başlattığı bağış kampanyalarına ait banka hesaplarının İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmesine tepki göstererek, "İnsanlık tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanının herkesi kuşatması lazım” dedi. Devletin başlattığı yardım kampanyasına ilişkin Davutoğlu, "Sen devlet olarak denetle. Devlet çıkıp para istemez" ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ
19:03 -
Haberler Gündem
Belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesine Davutoğlu’ndan tepki!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu T24 yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün liderlerle görüşmesi gerektiğini belirten Davutoğlu “Kriz döneminde dünyada düşman ülkeler bile birbirleriyle görüşürken Türkiye'de siyasilerin bir araya gelememesi büyük eksiklik” dedi.

“CUMHURBAŞKANIN HERKESİ KUŞATMASI LAZIM”

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belediyelerin yardım kampanyalarının engellenmesine karşı çıkan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bu günlerde her birimiz Türkiye'yiz. Herkesin sorumluluğu var, yönetenlerin daha fazla sorumluluğu var. Yönetenlerin daha sabırlı olması lazım, insanları kucaklaması lazım.

* Bugün seferberlik var deniyorsa, o savaş bitene kadar her şey unutulur. İnsanlık tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanın herkesi kuşatması lazım.

İLGİLİ HABERCorona virüsü aşısında yeni gelişme! Tarih verildi...Corona virüsü aşısında yeni gelişme! Tarih verildi...

“DEVLETİN YARDIM KAMPANYASI YAPMASI YANLIŞ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'nın yanlış olduğunu değerlendiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Böyle bir kriz anında devlet halktan para toplamaz, ekonomiye para enjekte eder. Devletin yardım kampanyası yapmasını yanlış buluyorum.

* Kızılay yapar, AFAD yapar. Devletin ‘ben yardım istiyorum’ demesi yanlıştır. Devlet hazinesi boş gibi algı doğar, bu nasıl harcanır sorusu doğar? İHH, AHBAP gibi STK'lar toplasın, sen devlet olarak denetle. Devlet çıkıp para istemez.

İLGİLİ HABERErdoğan'dan İmamoğlu'na imalı 'bağış' yanıtErdoğan'dan İmamoğlu'na imalı 'bağış' yanıt

“SOSYAL DEVLET YARDIM TOPLAMAZ”

‘Sosyal devlet yardım toplamaz, yardım eder' diyen Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Akraba kayırmacılığı yapılıyorsa, bir basın kuruluşunun el değiştirmesi için kamu kaynakları kullanılıyorsa, ihaleler doğrudan adrese yapılıyorsa, o zaman biz beraber Türkiye'yiz derseniz halk bir kere mobilize olur, ama sonra bir dakika der.

“SANAYİ ALTYAPIMIZI KAYBETMEYELİM”

Corona virüsü ile mücadelede krizin iyi yönetilmesi durumunda Türkiye'nin ekonomik rekabete girebilecek 3 ülke arasında yer alabileceğini söyleyen Davutoğlu, “Sanayi altyapımızı koruyalım, Kanal İstanbul üzerinden yeni bir hafriyat rantı oluşturmak yerine, sanayi altyapımızı kaybetmeyelim. Umut ediyorum tedbirler alınır ve Türkiye'yi kazananlar kulübü içinde tutarız” dedi.

İLGİLİ HABERAKP'li başkandan bağış soran vatandaşa: Sen de 5 aylık alkol paranı bağışla!AKP'li başkandan bağış soran vatandaşa: Sen de 5 aylık alkol paranı bağışla!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more