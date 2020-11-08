Belediyenin bütçesi, vatandaşların parası yok

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde İstanbul'da Avcılar'dan sonra en çok hasar Küçükçekmece'de görüldü. 41 bin 410 bina bulunan Küçükçekmece'de bağımsız bölüm yani daire sayısı ise 337 bin 155. 2019 Silivri Depremi'nden sonra 48 bina “ağır hasarlı” olarak belirlendi. 27'si yıkıldı, 4 bina ise hızlı bir şekilde tahliye edildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ilçesindeki durumu şöyle değerlendirdi:

– Yerel yönetimin tek başına vereceği kararla yeterli tedbirlerin alınması mümkün ve doğru değil. Küçükçekmece Belediyesi'nin bütçesi bunların yüzde 1'ini bile yapmaya yeterli değil. İkincisi dar gelirli yurttaşların oturduğu bir yer burası. Dolayısıyla ‘Binanı yenile' dediğin zaman yenilemeye gücü yetmiyor. Maddi sorunların yanında bunun bir de donatı, okul, yeşil alan, alt yapı ve daha birçok kısmı var.

– ‘Binaları yapalım, imar artışı verelim, 5 katlı yere 7 kat yapalım, 7 kat yapınca da iki katını müteahhit alsın.' Bu bakış şehircilik adına sürdürülebilir değil. Kentsel dönüşümle bu işi çözebilmek için rezerv yerlerin olacak. Kentsel dönüşüm uygulayacağın yerlerdeki insanların, dönüşüm tamamlandıktan sonra kendi yerlerine taşınması, yerinde dönüşüm yapılması gerekmektedir.

– Bu sorunu devlet, İBB ve ilçe belediyelerinin ortaklaşa çözmesi gerekiyor. Küçükçekmece'nin 800 bin nüfusu var. Depremden sonra hepsi sokakta olacak.