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Belediyenin resmi araçları özel işlerde kullanılmış

İYİ Parti, AKP’li Uşak Belediyesi’nde yaşananları yargıya taşıdı. İddiaya göre; Uşak Belediyesi’nin iş makineleri, aynı belediyeden milyonlarca liralık “kilitli parke taşı ve asfalt yol yapım” ihalesi alan özel bir firmaya ait asfalt şantiyesi inşaatında kullanıldı.

Ali Ekber ERTÜRK
06:10 -
Haberler Gündem
Belediyenin resmi araçları özel işlerde kullanılmış

SÖZCÜ'nün ulaştığı görüntülerde, Uşak'a bağlı bir köyde yapılan asfalt şantiyesinde resmi araçların kullanıldığı görüldü. İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, Uşak Belediyesi'nin araç kiralama işiyle ilgili de suç duyurusunda bulundu.

Savaş, “Belediye, kiraladığı bu araçlardan dolayı 255 milyon lira zarar etti. Eğer bu araçları satın almış olsaydı 25 milyon lira ödeyecekti” ifadelerini kullandı.

BU GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI
AKP'li Uşak Belediyesi'ne ait iş makinesi, özel bir firmanın şantiyesinde çalıştırıldı.

Suç duyurusunda yer alan bilgilere göre, kiralanan bütün araçların şoför ve akaryakıt bedelleri de Belediye tarafından ödendi. Belediyenin bu araç kiralama işinden yaklaşık 255 milyon lira zarara uğradığı belirtiliyor. Belediyenin uğradığı zarar bununla kalmadı, AKP'li yeni Başkan Mehmet Çakın'ın makam aracı dahil tüm araçlara haciz konuldu.

AKP İYİ Parti Sözcü Uşak
Son güncelleme: 06:08 06.01.2020
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