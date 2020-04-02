Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 kandil tarihleri…

Miraç ve Regaip kandillerinden sonra Şaban ayı içerisinde bulunan Berat Kandili idrak edilecek. Mübarek üç ayların ilki recep ayının son günlerine girmemiz ile birlikte müminler Berat Kandili tarihini merak ediyor. İşte Berat Kandili tarihi ve 2020 kandil tarihleri…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 7 Nisan’da ihya edilecek.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ



KADİR GECESİ NE ZAMAN?



On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.