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Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 kandil tarihleri…

Üç aylar içinde birçok kandil günü bulunduruyor ve kandil tarihleri merak ediliyor. Üç aylar içinde bulunan ilk iki kandili idrak ettik sıra Berat Kandili’nde. Şaban ayı içerinde tek kandil olan Berat Kandiline sayılı günler kaldı. Peki Berat Kandili ne zaman?

09:43 -
Haberler Gündem
Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 kandil tarihleri…

Miraç ve Regaip kandillerinden sonra Şaban ayı içerisinde bulunan Berat Kandili idrak edilecek. Mübarek üç ayların ilki recep ayının son günlerine girmemiz ile birlikte müminler Berat Kandili tarihini merak ediyor. İşte Berat Kandili tarihi ve 2020 kandil tarihleri…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 7 Nisan’da ihya edilecek.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

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