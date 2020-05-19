Berber ve kuaförleri denetleyen sağlık çalışanında corona virüsü çıktı!

Tavşanlı ilçesindeki 100 iş yerinden, denetimi yapılan 50 berber ve kuaförün tüm çalışanları ile birlikte 14 günlük karantinaya alındığı belirtildi.

50 berber ve kuaförün yanı sıra denetleme heyetinin de 14 günlük karantinaya alındığı ifade edildi.

BİN TL ÖDENEK VERİLECEK

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, ilçede iş yerleri geçici olarak kapatılan 50 berber ve kuaföre mağdur olmamaları açısından talep doğrultusunda bin TL yardım ödeneği verileceğini belirtti.

“ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK”

Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, tedbir amaçlı 14 gün 50 iş yerinin kapalı kalacağını belirterek şunları söyledi:

* Berberler ve kuaförlerimizi denetleyen Sağlık Bakanlığından bir personelin Koronavirüs (Covid -19) testi pozitif çıkmıştır.

* Denetim ekibinde, berber ve kuaför üyelerimizde maske ve gerekli önlemler alınarak yapılan çalışmalara rağmen tedbir amaçlı bu karar alınmıştır.

* Endişe edilecek bir durum yoktur.

* Ayrıca Tavşanlı Kaymakamımız Yüksel Kara, mağdur olunmaması açısından biner TL esnaf arkadaşlarımıza destek verilecek demiştir. İHA