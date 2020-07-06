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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dehşet!

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı erkek arkadaşının silahlı saldırısına uğradı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen olayda saldırgan gözaltına alındı, kadın ise hastaneye kaldırıldı.

10:38 -
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Sabah saatlerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Sevgili oldukları iddia edilen bir kadın ve erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 50 yaşlarında olduğu öğrenilen erkek silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri sol kasığına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan erkek ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bir kadın ise kaldırımda kanlar içinde yerde yatan yaralı arkadaşının yardımına koştu ve elini bir an olsun bırakmayarak destek oldu.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. (DHA)

 

Emniyet Kadın Kasımpaşa Polis
Son güncelleme: 10:44 06.07.2020
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