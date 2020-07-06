Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dehşet!

Sabah saatlerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Sevgili oldukları iddia edilen bir kadın ve erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 50 yaşlarında olduğu öğrenilen erkek silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri sol kasığına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan erkek ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından gözaltına alındı.

Bir kadın ise kaldırımda kanlar içinde yerde yatan yaralı arkadaşının yardımına koştu ve elini bir an olsun bırakmayarak destek oldu.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. (DHA)