Bez maskede standart belli oldu!

TSE’nin açıklaması şöyle:

* Türkiye, normalleşme sürecinde vatandaşların günlük maske ihtiyacının karşılanması adına önemli bir adım attı.

* Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yıkanabilir bez maskeler için standartları belirleyerek yayımladı.

* Türkiye böylece, dünyada bu alanda standartları oluşturan üçüncü ülke oldu.

* Standartla virüse karşı korumada, kullanılan hijyenik bez maskelerin sahip olması gereken özellikler belirlendi.

* Standartla maskenin özellikleri, üretimi, tasarımı, temizleme, yıkama, kurutma ve bağlantı durumlarının nasıl olması gerektiği ilk kez ortaya konuldu.

* Standard, TSE'nin internet sitesine yüklenerek erişime açıldı.

* Henüz semptom geliştirmemiş veya belirtisiz kalan enfekte kişilerden solunum damlacıklarının atılımını en aza indirerek virüsün yayılmasını azaltmak için kullanılan maskeler standarda göre, küçük, orta ve büyük boy olmak üzere üç şekilde sınıflandırıldı.

* Standartta maskenin hangi kumaşlardan üretilmesi gerektiği de yer aldı.

* Buna göre; maske kumaşları sentetik veya doğal liflerden geliştirilecek, dokuma, örme, triko ya da dokusuz tekstil yöntemiyle üretilebilecek.

* Maskenin sahip olması gereken özelliklerde şöyle sıralandı:

* Bileşenlerinde yırtılma, bağlantı noktalarının ayrılma bulunmamalı, nefes alabilir olmalı, uygun şekilde takılabilir ve rahat giyinilebilir şekilde tasarlanmalı, tüm bileşenlerin temizliği ve dezenfeksiyonu evde yapılması kolay olmalı, risk taşımayan malzemeler ile üretilmiş olmalı, tahriş veya olumsuz sağlık etkileri bulunmayan kumaşlardan imal edilmeli, kullanılan kumaş dayanıklı olmalı ve ürünün kullanım ömrü süresince bütünlüğünü korumalı, kullanıcıyla temas edebilecek kısımlarında kullanıcıyı yaralayabilecek keskin kenarları bulunmamalı.

* Hazırlanan standartla maskenin tasarımı belirlendi.

* Buna göre yüz maskesi; kullanıcının burun, ağız ve çenesi üzerine sıkı bir şekilde takılabilmesini ve maskenin yan taraflarının yüze tam oturmalı.

* Ayrıca maskeler, buğu önleyici özelliği olan veya olmayan yüz koruması veya burun köprüsü gibi ilave özelliklerin yanı sıra farklı şekillerde ve yapılarda tasarlanmalı.

* Standartla, bez maskelerin performansı üç gösterge üzerinden ölçüldü.

* Göstergeler filtrasyon verimliliği, solununabilirlik ve mikrobiyal yük olarak belirlendi.

* Bez maske standardında verimlilik oranı en az yüzde 90 ve üzeri olarak açıklandı.

* TSE'nin hazırladığı standartla maskenin minimum kaç kez yıkanması gerektiği belirlendi.

* Kolayca takılıp çıkarılabilecek şekilde tasarlanan maskeler; takılma sırasında aşırı sıkma ve rahatsızlığı önlemek için yerinde tutacak kadar güçlü olmalı.

* Standarda göre; maske, performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilmeli.

* Etiket, ambalajlama ve satış standardına göre bez maskeler; mekanik hasar ve bulaşmayı koruyacak şekilde ambalajlanacak, bu şekilde piyasaya sürülmesi istenen maskelerin işaretleri de şeffaf, görünür ve okunur olacak.

* Maskeyi takmak ve çıkarmak için de standart belirlendi.

* Buna göre; maskeyi takarken ve çıkarırken bulaşmayı önlemek için önce koruyucu eldivenler çıkarılmalı, eller sabun ve suyla yıkanmalı veya dezenfektan ile ovalanmalı.

* Ardından da maskenin önüne dokunmadan maske çıkarılmalı.

* Kullanılmaz hale gelen maskeler prosedüre göre; lastik bir torba ile donatılmış bir kapta atılmalı.