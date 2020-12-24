Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca coronaya ilişkin son durumu açıklıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda güncel corona virüsü vaka sayıları ve can kaybı ele alınırken, yeni tedbirler ve corona aşısının dağıtımı da gündeme geldi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, salgının seyrine ilişkin değerlenlendirmelerde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarında satır başları:



* Salgın ortaya çıkınca ülkemiz kendini karanlık bir tünelin ıçında buldu. Biz bilimin ışığıyla o tüneli aydınlatmaya çalıştık. Bilim Kurulumuza bir kez daha teşekkür etmek isterim. Sabırla, gayretle ve umutla bize yol gösterdiler.

* Ekim ayının ikinci yarısından itibaren salgın artış gösterdi. Birçok ilde yüzde 100’e varan artış oldu. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız yükü kaldırmada zorlanmaya başladı.

* Gaziantep’te yüzde 66, Ankara ve Samsun’da yüzde 55, Diyarbakır ve Hatay’da yüzde 48 düşüş sağlandı. İstanbul’da da düşüş sağlanırken, yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.

