Bilim Kurulu üyesi vaka sayılarını böyle değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım

Türkiye’deki güncel corona virüsü verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında düne kıyasla 125 azalmanın olduğunu belirtti.

İyileşen hasta sayısının bugün tekrar yeni vaka sayısını geçtiğini ifade eden Bakan Koca, “Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim” uyarılarında bulundu.

ÖZLÜ: MESAJI ALDIK SANIRIM

Twitter hesabından corona virüsü vaka sayılarını değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; 13, 14 ve 15 Haziran rakamlarının bir uyarı olduğunu belirtti.

Özlü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Dün ve bugünkü rakamlara göre günlük yeni vaka sayılarımız tekrar düşmeye başladı. İyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayımızı yine geçti. Yoğun bakımdaki ve solunum cihazına bağlı hasta sayılarımız artıyor. Testte pozitiflik oranımız daha düşük.

* 13, 14, 15 Haziran rakamlarımız bize bir uyarıydı. “Dikkatli olun, salgın bitmedi, tedbiri elden bırakmayın. Virüs fırsat kolluyor, ona fırsat vermeyin, mesafe, maske ve hijyenden ödün vermeyin” ihtarı aldık. Mesajı aldık sanırım.