Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bilim Kurulu üyesi yeni vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614; dün 1832; bugün ise 2253" dedi. Özlü, yeni vaka sayısındaki iki günlük artışın nedeninin, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlenen kalabalıklaşmanın olduğunu söyledi. Özlü, "Çok dikkatli olmalıyız" uyarısında bulundu.

21:02 -
Haberler Gündem
Bilim Kurulu üyesi yeni vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yeni vaka sayısındaki iki günlük artışın nedeniyle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614; dün 1832; bugün ise 2253.

* İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma.

* Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız.

* Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz.

* Gevşemek, “bu iş bitti” zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız.

* İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim.

Bilim Çay Corona Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanlığı salı Twitter
Son güncelleme: 21:24 06.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more