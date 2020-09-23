Bilim Kurulu üyesinden sigara içmek için maskesini çıkaranlara kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde tırmanışa geçen corona virüsüyle ilgili halka uyarıda bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı;

*Sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar.

*Birlikte sigara içme kültürü yaygın. Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor.

*Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 23 Eylül Çarşamba gününün verilerine göre son 24 saatte 72 kişi yaşamını yitirirken bin 767 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayısının bin 561'e ulaştığı ve zatürre oranında düşüşün devam ettiği Türkiye'de toplam vaka sayısı 308 bin 69'a çıktı. Ülkedeki toplam vefat sayısı ise 7 bin 711'e yükseldi.

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