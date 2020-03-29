”Bilim tarlalarından kanalizasyon geçirilmesinin amacı nedir?”

Pamukkale Üniversitesi'ne ait Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM)'da bilim tarlalarına iş makineleri ile girilmesine tepki gösteren Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, kepçenin önüne yatarak kazıları durdurmaya çalışmıştı.

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ'ın da hazır bulunduğu altyapı çalışmaları sırasında BİYOM Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ile birlikte çalışmalara engel olmak isteyen Toprak tartaklandıklarını öne sürerek şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın ardından BİYOM'un Denizli'nin Çal İlçesi'ne taşınması gündeme geldi.

KARACA PEŞİNİ BIRAKMIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yaşananların ardından harekete geçti. Karaca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığı ile YÖK'e başvurarak iddialara açıklık getirilmesini istedi.

Karaca; “Yıllardır AB, TÜBİTAK, bakanlık ile bilimsel çalışma ve proje yürüten BİYOM'un başka bir yere taşınmasının akademiye, merkeze, merkezin işbirliği içinde olduğu kurumlara artı değeri, katkısı olmayacağı öngörülmekte midir?” diye sordu.

İŞTE KARACA'NIN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI İSTEDİĞİ KONULAR

* Merkezin bina ve uygulama seralarındaki araştırma ve uygulama faaliyetlerinin sonlandırılması, merkezin başka yere taşınmaya zorlanması söz konusu mudur?

* Merkezin uzun süredir büyük emekle üretilen genetik koleksiyon bahçeleri, mevsimlik deneme parselleri ve bitkilerin bulunduğu merkez arazisinden kanalizasyon hatları geçirilmesi gerekçesi nedir?

* Merkezin uygulama alanına inşaat, herhangi bir yeni yapılaşma mı planlanmıştır? Planlandıysa kurulu araziye yapılmakta ısrar edilmesi yerleşkede başka uygun yer olmadığına mı işarettir?

* Yerleşmiş ve üretimi devam eden uygulama ve araştırma merkezinin uygulama arazisinin Çal ilçesine taşınarak bu alana inşaat yapılması planlaması mevcut mudur?

* Uygulama ve araştırmanın birbirinden koparılarak Merkezin uygulama alanının Kınıklı yerleşkesinden Çal'a taşınması hakkında resmi tebligat yapılmış mıdır? Taşınma gerekçesi nedir? Çal'a taşınmasının akademiye, merkeze, merkezin işbirliği içinde olduğu kurumlara bir artı değeri, katkısı olmayacağı öngörülmekte midir?

* Öğretim üyelerinin merkeze ait serada deprem ve rüzgar zararı ile ortaya çıkan arızalar ile ilgili tespit ve tamirat talepleri olmuş mudur? Olduysa bu konularda rektörlükçe bir şey yapılmış mıdır? Bunlarla ilgili ne kadarlık bir bütçe resmi olarak istenmiştir? Bu talep karşılanmış ve merkeze resmi olarak bütçe tahsisi bildirilmiş midir?

* Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın, merkez öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ve TÜBİTAK ile yürütülen çalışmalar hakkında tasarrufu var mıdır?

* Tarım Bakanlığının müşterisi olduğu TÜBİTAK desteği ile sürdürülen resmiyet kazanmış araştırmalara ve somut çıktılara rağmen merkeze yönelik ayrıştırıcı, ötekileştirici tutum söz konusu mudur?

* Merkezin projeler vasıtasıyla aldığı hibe, fon, destek tutarları ne kadardır?

* 24 Mart 2020, Salı sabahı; dozerlerle birlikte bitkilerin bulunduğu Merkez alanında kazma işlemlerinin yapılmasına, bitkilerin sökülmesine Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın bizzat eşlik etme gerekçesi nedir?

* Müdahale sırasında, Merkez öğretim üyelerinin tartaklanma görüntüleri ve suç duyurusunda bulunmaları ardından soruşturma başlatılacağı belirtilen öğretim üyeleri susturulmak mı istenmektedir?