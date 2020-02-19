Binlerce can kurtaracak planı AKP’liler reddetti

İstanbul'un deprem açısından en riskli ilçesi Avcılar'daki dönüşüm için beş aydır gerekli imar düzenlemesini gündemine almayan İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumunda tepki çekecek bir karar alındı.

AKP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde Bakırköy'ün birinci derece deprem bölgesinde yer alan 144 hektarlık alanı kapsayan Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba mahalleleri ile 68.3 hektarlık alanda yükselen Zeytinlik, Cevizlik, Yenimahalle ve Sakızağacı mahallelerinin kentsel dönüşüm planları reddedildi. Planlarda konutlara bir katlık artış öneriliyordu.

BİRİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGESİ

Bakırköy Belediye Meclisi'nde 8 Kasım 2019 tarihinde AKP ve CHP grubunun oybirliği ile gerçekleştirdiği plan değişikliğinin, onay için gönderildiği İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile reddedilmesi tepki çekti.

Karara katılmayan CHP grubu plan notu değişikliğinin, üst ölçekli nazım imar planı ana kararlarına ve yoğunluk değerlerine uygun olduğunu belirterek bölgenin öncelikli ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. İBB Meclisi'nde reddedilen kararda, ilçenin birinci derecede deprem bölgesinde kaldığı ve binaların yenilenmesi gerektiği belirtildi.

BİNALAR 40-50 YILLIK

İlçede yaşayanların çoğunun konutlarını yıkıp yenileyecek gelire sahip olmadığı gerekçesi ile bir afet anında can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan yapılara parsel veya ada bazında yenilenmesini teşvik amacıyla plan notu değişikliği hazırlandığı kaydedildi.

Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün inceleme raporuna göre Bakırköy'deki yapılar ortalama 40-50 yıllık. Büyük çoğunluğu 1960 ile 1980 yılları arasında eski Deprem Yönetmeliği'ne göre yapılmış durumda. 1999 depreminden sonra Bakırköy Belediyesi'nin İTÜ ve İstanbul Üniversitesi'ne yaptırdığı 2003 tarihli risk analiz raporu da ilçenin karşı karşıya olduğu riski gözler önüne seriyor.

AKP’LİLER TARAFLI DAVRANIYOR

CHP'li İBB ve Bakırköy Meclis Üyesi Nadir Ataman da karara tepki göstererek şunları söyledi:

“İBB Meclisi'ndeki AKP kentsel dönüşüm ile ilgili plan değişikliklerinde taraflı davranıyor. AKP'li ilçelerden gelen plan değişikliklerinde sorgusuz sualsiz ‘evet' derken, CHP'li belediyelerden gelen amacı sadece depreme dayanıklı olmayan binaların yenilenmesi olan plan değişikliklerine ‘hayır' diyor. Buradan da şu çıkıyor: AKP'ye oy verdiysen binaların yenilenir, depremde ölemezsin. CHP'ye oy verdiysen çürük binalarda depremden kurtulma şansın yok.”