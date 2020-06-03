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Corona virüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını

Hakkari'de izolasyon kurallarına uymayan corona virüsü taşıyan bir kişinin, arkadaşlarıyla düzenlediği doğum günü partisine polis baskın yaptı. Polis, partiye katılan 4 kişiye 392'şer lira, iş yeri sahibine de 3150 lira idari para cezası uyguladı.

15:36 -
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüsü testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayarak, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenleyen kişi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

* 30.05.2020 günü İl Sağlık Müdürlüğünce, Covid-19 testi pozitif çıkan bir şahsın izolasyon kurallarına uymadığının bildirilmesi üzerine; Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlatmış.

(FOTO: DHA)

* Yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın il merkezinde bulunan bir iş yerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlediği öğrenilmiştir.

* Bahse konu adrese yapılan baskında doğum günü partisi düzenleyen 4 şahsa ‘Sosyal Mesafe Kuralına Uymamak’tan 392 TL, iş yeri sahibine’ ‘işletme Kapatma Yasağına Uymamak’tan 3.150 TL idari para cezası uygulanmıştır. (DHA)

Corona Emniyet Hakkâri para Polis Sağlık
Son güncelleme: 15:44 03.06.2020
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