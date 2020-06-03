Corona virüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüsü testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayarak, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenleyen kişi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

* 30.05.2020 günü İl Sağlık Müdürlüğünce, Covid-19 testi pozitif çıkan bir şahsın izolasyon kurallarına uymadığının bildirilmesi üzerine; Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlatmış.

* Yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın il merkezinde bulunan bir iş yerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlediği öğrenilmiştir.

* Bahse konu adrese yapılan baskında doğum günü partisi düzenleyen 4 şahsa ‘Sosyal Mesafe Kuralına Uymamak’tan 392 TL, iş yeri sahibine’ ‘işletme Kapatma Yasağına Uymamak’tan 3.150 TL idari para cezası uygulanmıştır. (DHA)