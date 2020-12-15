Bir günde 9 sağlık çalışanı coronadan hayatını kaybetti

TTB, bugün corona virüsü salgını nedeniyle 9 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vefat edenlerin ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilendi.

TTB’nin paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

* Nevşehir’de görev yapan Eczacı Mustafa KOCATMAZ’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Samsun’da görev yapan Eczacı Zeki Gül’ü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Bursa’da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur TOKER’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Adana Ceyhan İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan Ebe Elif ÖZER’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Ankara’da özel bir hastanede çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim ÇAĞLI’yı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Ali AYVALIK’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Antalya’da özel bir klinikte çalışan Dişhekimi Ragıp HAZAR’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Isparta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal GÜL’ü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden emekli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güngör NİŞLİ’yi COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.