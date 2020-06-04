CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP’nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri, haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle düşürüldü.

Berberoğlu, kararla ilgili yaptığı açıklamada “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder” dedi.

“BU YÜZDEN KUMPASLA İNFAZ EDİLDİ”

Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, “Bizzat şahidim, kumpaslarla mücadele eden gazetecilerin başında geliyordu… Bu yüzden kumpasla infaz edildi” dedi.