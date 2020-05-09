‘Bloklanmış’ aşevi…

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz ay yayınladığı genelge ile belediyelerin nakdi yardım toplamasını yasaklamış ve banka hesaplarını bloke etmişti. Nedeni “Yardımlaşmada mükerrerliğin önüne geçmek” olarak açıklanan bu hamle birçok mağduriyetlere de yol açtı.

Bazı belediyelerin aşevleri de ‘yardımsız' kaldı. Bunlardan birisi de Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin aşevi. Günde binden fazla ihtiyaç sahibinin karnını doyuran aşevi bir aydır nakdi yardımdan mahrum.

Ancak belediye, ayni yardımlarla ve kendi kaynakları ile aşevini ayakta tutmaya çalışıyor. Nevşin Mengü'ye konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt vatandaşların artık ayni yardımlara yöneldiğini ilginç örneklerle anlattı.