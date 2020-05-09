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‘Bloklanmış’ aşevi…

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz ay belediyelerin yardım toplamasını yasakları ve banka hesaplarını bloke etti. Bu karardan en çok belediyelerin, kimsesizlere sıcak yemek sağlayan aşevleri etkilendi. Bu yasak, yardımlaşmada duygusal bir gerçeği de ortaya çıkardı. Para yardımı yasaklanınca vatandaşlar bu sefer ayni yardımları artırdı. Bu trajikomik durumun taraflarından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Önceden 10 kişi yardım ediyorsa şimdi 20 kişi yardım ediyor. Lira lira verenler şimdi çuval çuval yardım taşıyor. Blokeden sonra yardımlarda artış yaşanıyor” dedi ve mağduriyete isyan etti...

09:32 -
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İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz ay yayınladığı genelge ile belediyelerin nakdi yardım toplamasını yasaklamış ve banka hesaplarını bloke etmişti. Nedeni “Yardımlaşmada mükerrerliğin önüne geçmek” olarak açıklanan bu hamle birçok mağduriyetlere de yol açtı.

Bazı belediyelerin aşevleri de ‘yardımsız' kaldı. Bunlardan birisi de Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin aşevi. Günde binden fazla ihtiyaç sahibinin karnını doyuran aşevi bir aydır nakdi yardımdan mahrum.

Ancak belediye, ayni yardımlarla ve kendi kaynakları ile aşevini ayakta tutmaya çalışıyor. Nevşin Mengü'ye konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt vatandaşların artık ayni yardımlara yöneldiğini ilginç örneklerle anlattı.

banka Eskişehir İçişleri Bakanlığı Nevşin Mengü para
Son güncelleme: 09:50 09.05.2020
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