Bodrum Belediye Başkanı, görüntü kirliliği oluşturduğu için kendi tabelalarını kaldırttı

Ahmet Aras, ilçe girişinde bulunan ve üzerinde kendi fotoğrafı ile ‘hoş geldiniz’ mesajının yer aldığı tabelanın kaldırılması talimatını verdi. Başkan Aras'ın isteği üzerine Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Bodrum Belediyesi’nin 16 Mart’tan bu yana tüm imkanlarını corona virüsü tedbirlerine harcadığını ve risk oranını azaltmak amacıyla az sayıda personel ile çalıştığını söyleyen Başkan Aras, ”Bu zor dönemde her şeye rağmen, sezon öncesinde Bodrum’un silüetine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan unsurlara müdahalemiz devam ediyor. Biz belediye olarak aldığımız her kararda yol göstericiyiz. Firmalarımızın da bu sürece duyarlı olması bizi mutlu ediyor. Mevzuata aykırı ve görsel kirliliğe neden olan tüm tabelalar kaldırılana kadar bu uygulamamız devam edecek” dedi.

Bodrum Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Kent Estetiği Çalışma Grubu ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde tabela kirliliğine karşı gerçekleştirilen mücadelede bu çağrıya duyarsız kalmayan bazı firma sahipleri de geçen günlerde firmalarına ait tabelaları kaldırmıştı. (İHA)