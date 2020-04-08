Bodrum’da corona yasakları ihlal ediliyor

Muğla İl Pandemi Kurulu'nun 6 Nisan'da aldığı karalarda il genelinde uyulması gereken sosyal mesafe kuralları kapsamında karayollarında motorlu bisiklet/motosiklet kullanıcılarının ek yolcu taşıması yasaklandığı açıklandı.

HEM KURALA UYMADILAR HEM KASK TAKMADILAR

Yasak kararı dün ilçelere tebliğ edilmesinin ardından yol kontrolüne çıkan trafik polisleri, motosikletlere 2 kişi binenleri uyardı.

Dün uyarı yapmakla yetinen polislerin, bugünden itibaren il genelinde motosiklete 2 kişi binen sürücü ve yolculara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 389 lira para cezası uygulayacağı açıklanmıştı.

Bugün Bodrum'un Gümbet , Konacık ve Ortakent- Yahşi mahallelerinde motosiklet sürücülerinin çoğunun iki kişi motosiklete binmeyi sürdürdüğü çoğunda ise kask bulunmadığı görüldü.

BODRUMLU PAZARDA SOSYAL MESAFEYE ALIŞAMADI

Bugün Ortakent-Yahşi mahallesinde kurulan halk pazarında ise sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı bazı sebzelerin ise açıkta satılmaya devam edildiği görüldü.

Bodrum zabıtası pazara giriş kapısında vatandaşların ateşini ölçtü, ücretsiz maske dağıtımı yaptı. Birçok vatandaşın birbirleri ve esnaf ile yakın alışveriş yapması bazı vatandaşları isyan ettirdi.

Evli ve iki çocuk annesi Hatice Ünal (43) “Vatandaş olarak çok aceleciyiz 2-3 metre kuralına uyamıyoruz birisi alışverişi yaparken diğeri o kadar uyarıya rağmen dibine kadar sokuluyor zabıta sürekli uyarıyor ama 3 bin kişinin olduğu pazarda söylenenler hemen unutuluyor, insanlar birbirlerine zarar verebileceklerinin hala bilincinde ve farkında değiller” dedi.