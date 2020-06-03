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Bolu’da tepki çeken görüntü!

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi’ndeki, 1970'li yıllarda yeniden inşa edilen Aslahaddin Camisi’nin avlusunun çevreleyen duvarı, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen sütunun üzerine yapıldı. Mahallenin yaşlıları eskiden tarihi sütunun musalla taşı olarak da kullanıldığını söyledi. 

09:42 -
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Bolu’da tepki çeken görüntü!

Akpınar Mahallesi’nde bulunan Bolu'nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii, yaklaşık 1970’li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildi.

FOTO: DHA

Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor. Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.

FOTO: DHA

Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi. (DHA)

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Bolu Roma
Son güncelleme: 09:50 03.06.2020
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