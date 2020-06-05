Borçlanma talebi tırpanlanan İBB, yatırımlarda kısıntıya gidiyor

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler İBB bütçesinde yaklaşık 6.5 milyar lira zarara yol açtı. İBB yönetimi, yatırımlarına devam etmek için meclisten borçlanma yetkisi istemek üzere 11 Mayıs'ta olağanüstü toplandı.

İBB Meclisi'nde talep edilen 4.3 milyar liralık borçlanma talebi, çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu tarafından tırpanlanarak 648 milyon liraya düşürüldü.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, bu durumun İBB bütçesine etkisini SÖZCÜ'ye anlattı. Subaşı, kaynak sıkıntısından dolayı önümüzdeki dönemde yapacakları yatırım sayısını düşürmek zorunda kalabileceklerini söyledi.

Bazı yatırımların ise daha önce öngörülen zamanda tamamlanamayabileceğini ancak zamana yayılarak mutlaka bitirileceğini belirtti.

“GELİR SIFIR, GİDER ÇOK”

“Kamu kurumlarının para sorunu olmaz, zaman sorunu olur” diyen Subaşı şöyle konuştu:

* Bir kamu kurumu mutlaka bir şeyler üretir. Çünkü burası bir kurum, hizmetten kaçacak değil. Bankalardan uygun koşullarda kredi alırsın ya da uygun olmayan koşullarda kredi alırsın ama mutlaka kendi finansal varlığını devam ettirirsin.

* Pandemi sürecinde BELTUR'u kapattık. Gelir sıfır, gider çok. İETT, Şehir Hatları, Metro A.Ş çok büyük kaynak sıkıntısı çekti. Bunu vatandaşımız özellikle esnafımız çok iyi anlayacaktır.

* Peki, biz bu durumda ne yapacağız? İstemesek de yatırımlarda bazı kısıtlamalara gideceğiz maalesef. Önümüzdeki dönemde 10 yatırım yapılacaksa kaynak sıkıntısından dolayı bunu yarıya düşürmek zorunda kalabiliriz maalesef. Üç ayda bitirmeyi düşündüğümüz yatırımları, zamana yayarak belki altı ayda tamamlayabileceğiz.

* Pandemi döneminde büyük zorluklar yaşamakla beraber bu sıkıntıları aşacağımızı düşünüyorum. İstanbulluları hiçbir şekilde mağdur etmemeye çalışacağız. Zaman alacak tabi.

“KARAR MECLİS DIŞINDA ALINDI”

Olağanüstü mecliste AKP grubu ile tüm rakamların paylaşıldığını, mali tablonun kendilerine iletildiğini anlatan Subaşı, “Bütün AKP grubunun sunduğumuz rakamlara ikna olduğuna inanıyorum. Ama kararı, bu meclisin dışındaki AKP'liler verdi. Bu tablo öyle ortaya çıktı. Bunu kamuoyuna da açıklayamadılar. Medyanın yüzde 90'ını elinde tutmakla açıklanacak bir durum değil. Medyalarında algı operasyonlarıyla sabun köpüğü gündemler yaratabilirler ama gerçek gündemi halk görür” dedi.

“FAİZLERİN DÜŞÜK OLMASI AVANTAJDI”

Bu dönemde faizlerin çok düşük olduğunu, o yüzden borçlanmanın daha uygun koşullarda yapılabileceğini belirten Subaşı şunları kaydetti:

* Meclis bize istediğimiz kadar borçlanma yetkisi vermiş olsa bile bankalar bize borç vermek için kapıda dizilmiş değildi. Biz borçlanma yetkisi alıp bankalara gidip kredi isteyecektik.

* Kamu bankaları zaten bize kredi vermiyor. Özel bankalara gidecektik. Bugün faizler düşük olduğu için daha avantajlı krediler kullanabilirdik.

* Belki meclisten istediğimiz borçlanma rakamının tamamını kullanmayacaktık. Bütün bunları AKP grubu ile konuştuk. Ama konuya teknik açıdan ve kamu sorumluluğu içinde yaklaşmadıkları için önümüzü kestiler.

“KREDİYİ KULLANMAMIZ ARALIK AYINI BULACAK”

Toplam 4.3 milyarlık borçlanma talebinin iki ayrı teklif halinde meclise getirildiğini aktaran Subaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

* Tekliflerden birinde borçlanma için bakanlıktan izin alınması gerekiyordu. Talebimizi kabul etseler bile karar bakanlığa gidecek, belki bakanlık reddedecekti. O prosedürün tamamlanması Eylül-Ekim ayını, bizim o krediyi fiilen kullanmamız Kasım-Aralık ayını bulacaktı.

* Biz bu belediyenin 3-5 yılını düşünerek hareket ediyoruz. Günlük mesele değil ki… ‘Temmuz ayındaki meclis toplantısında tekrar bakarız' dediler.

* Bütün bunlar öngörüsüz olduklarını gösteriyor. ‘Bu sizin ayağınıza dolanır' dedik. Sonra bir baktık ilçe meclislerinde hepsi borçlanma istedi.

“AKP'Lİ BELEDİYELERİ DE SIKIŞTIRIYORLAR”

Subaşı, merkezi idarenin belediyelere mutlaka kaynak aktarması gerektiğine de dikkat çekerek “Millet İttifakı’nın yönettiği belediyeleri sıkıştırayım derken AKP'nin yönettiği belediyeleri de sıkıştırıyorlar” diye konuştu.