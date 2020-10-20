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Boşanma davasına yarım saat kala eşini bıçakladı

Kırıkkale'de boşanma davasının olduğu gün adliyeye giden 30 yaşındaki kadın, mahkemeye yarım saat kala eşi tarafından bıçaklandı.

Güncellenme: 17:01, 20/10/2020
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Boşanma davasına yarım saat kala eşini bıçakladı

Ankara’da eczacı kalfası olarak çalışan M.E. (35), eşi K.E. (30) ile boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında tartışma yaşadı.

Burada tartışmanın büyümesiyle M.E., yanında getirdiği bıçakla M.E.’yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağ bacağından yaralanan K.E. isimli kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. K.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında adliye polisi tarafından gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldü.

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