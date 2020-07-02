Bu alçaklığın da peşini bırakmayın

Hazine Bakanı Albayrak'ın doğum yapan eşine sosyal medyadan hakaret eden kişi tutuklandı. Herkes bu saldırıyı lanetlerken, İstanbul Küçükçekmece'nin

AKP'li belediye meclis üyesi Hamza Gönenç, sosyal medyadan muhalefete fotomontajla hakaret etti.

Gönen'in yayınladığı fotomontajda, muhalefet liderleri, terör örgütü ele başlarıyla yan yana gösteriliyordu. Bu çirkinliğe tepki yağarken, “Hukuk herkese eşit mesafede olmalı. Sosyal medyada hakaret eden, AKP'li de olsa hesabı sorulmalı” yorumları yapıldı…

Türkiye bir süredir, siyasetçilere ve aile bireylerine yönelik saldırıları tartışıyor. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik saldırının ardından gözaltına alınan kişi 1 günde serbest bırakıldı. Ardından henüz bebeğini yeni kucağına alan Esra Albayrak'a cinsiyetçi saldırı yöneltildi.

Siyaset Albayrak'a saldırıyı tartışırken bu kez İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin AKP'li üyesi Hamza Gönenç'in paylaşımı sosyal medyaya düştü. Gönenç, kişisel sosyal medya hesabından muhalefet liderlerini teröristlerle yan yana gösteren photoshoplu skandal bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafın üzerine de “Ya Rabbi bunları ve sevenlerini ahirette de ayırma” yazdı.

AKP'li meclis üyesinin bu çirkin paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı. “Bu alçaklığın peşini de bırakmayın. Parti ayrımı yapmadan, hakarete uğrayan ‘bizden-sizden' ayırımı yapmadan her hakaret için gereğini yapın” çağrıları yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Gönenç hakkında yasal süreci başlatacaklarını belirterek şöyle dedi:

“Siyasi etik ahlak diye yeşil yeşil gezenlerin Meclis üyeleri hakkında ne yapacaklarını merak ediyorum. Buyurun hep birlikte takip edelim… Yasal süreç elbette başlatılacak ancak dikkat çekmek istediğim asıl husus terör örgütü üyeleriyle fotoğraftaki siyasetçileri sadece fotoşopla yan yana getirebilirsiniz. Anlatabildim mi?”

AKP'Lİ SİYASETÇİLER İÇİN BU MONTAJ YAPILSA KIYAMET KOPARDI



AKP'li Hamza Gönenç'in, sosyal medyadan paylaştığı bu fotomontajda, Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Kaftancıoğlu gibi ünlü siyasetçiler küçük düşürülüyor.

İYİ PARTİ YARGIYA TAŞIDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in photoshopla eklendiği fotoğrafa ilişkin İYİ Parti'den suç duyurusu geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak, AKP Küçükçekmece Meclis Üyesi şahıs hakkında hukuki süreci başlattık. O iğrenç paylaşımı, bu şahsa prim vermemek için paylaşmıyorum fakat Genel Başkanımıza yönelik bu iğrenç ve alçak saldırılara karşı gereken neyse yapılacak!” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ersin Beyaz da “Esra Albayrak'a yapılan ahlaksız saldırı olması gerektiği gibi hemen her kesim tarafından lanetlendi. Bu ahlaksız için de aynı duyarlılık gösterilmeli; AKP ve Küçükçekmece belediye meclisinden atılmalıdır” dedi.