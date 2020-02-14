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Bu da oldu! Olmayan hizmetin faturasını kestiler

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşın kesilmeyen suyundan açma kapama bedeli adı altında keyfi olarak 77 lira almasını Meclis gündemine taşıdı. Aytekin, “Olmayan hizmetin faturası vatandaşa mal ediliyor” dedi.

Başak KAYA
14:07 -
Haberler Gündem
Bu da oldu! Olmayan hizmetin faturasını kestiler

Aytekin yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BASKİ) keyfi fatura uygulaması yaptığını iddia etti.

FOTO: SÖZCÜ

Aytekin şunları kaydetti:

*Yıllardır AKP tarafından yönetilen Balıkesir'de kalem kalem soygun yaşanıyor. Vatandaş hayat pahalılığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyorken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gözünü vatandaşın cebine dikiyor.

*BASKİ keyfi bir uygulama ile vatandaşı yıldırmış durumda. Kesilmeyen suya açma–kapama bedeli faturası yansıtılıyor, yetmiyor bir de ödemesi geciken faturaya 13 farklı kalem ile fiyat bindiriliyor.

*Balıkesir halkı yıllardır altyapı ve kanalizasyon sorunları ile boğuşmakta. Faturalar ile soygun sistemi kuranlar iş hizmete gelince aynı özeni göstermiyor. Defalarca dile getirdik, Balıkesir halkı belediyeden hizmet alamıyor.

*Vatandaşın kesilmeyen suyundan açma – kapama bedeli olarak 77 lira alanlara soruyorum, halkın cebine dokunmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?

*Keyfi uygulamalar ile fatura çıkartırken gösterdiğiniz “özeni” ne zaman hizmet etmek için göstermeye başlayacaksınız?

*İlgili mercilere konuyu taşıyarak bu hukuksuzluğa bir son verilmesi için gereken adımları atacağız.

AKP Balıkesir CHP Meclis Sözcü uygulama WhatsApp
Son güncelleme: 14:14 14.02.2020
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