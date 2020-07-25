Bu dönemin borcunu Z KUŞAĞI ödeyecek

Türkiye onu iktidar ortağı MHP'de siyaset yaparken sürpriz muhalif çıkışıyla tanıdı. İYİ Parti'den gelen EYT'lilerle ilgili önergeye destek verdi. MHP'den ihraç edildi. Şimdi bağımsız milletvekili… Erhan Usta çocukluğunu, hayatını ve siyaseti SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

TEST ÇÖZDÜM “İlkokulu bitirir bitirmez dedem kolumdam tuttu Havza İmam Hatip okuluna yazdırdı. Aklımda hep Mülkiye vardı. Hiç dershaneye gitmedim. Evde test çözerek Mülkiye'ye girmeyi başardım.”

NÖBET TUTTUM “Üniversite yıllarında Oran'da Alparslan Türkeş'in evinin önünde her gün 24 saat iki öğrenci nöbet tutardı. Öğrencileri nöbete gönderir, kendi sıramın dışında sınavı olanların da yerine nöbet tutardım.”

HAYALLERİM YIKILDI “Mezuniyetin ardından hem kaymakamlığı hem de DPT planlama uzman yardımcılığını kazandım. DPT cazip geldi. Faik Öztrak (CHP Milletvekili) ilk daire başkanımdı. O zaman bürokraside liyakat esastı. AK Parti gelince rantın önü iyice açıldı. Rant vergisi taslağı hazırladım, Başbakan Davutoğlu çok beğendi. Ama rant vergisi tepelere takıldı, hayallerim yıkıldı.”

TEKLİF VAR “Bana sık sık MHP'nin iktidarı koşulsuz desteklemesinin nedenini anlayıp anlamadığımı soruyorlar. Onu anlayabilmiş olsaydım zaten MHP'den ihraç olmazdım. Bugünlerde siyaset yeniden şekilleniyor. Her partiden teklif alıyorum.”

TEPKİLİLER “Türkiye'de Z kuşağı, kendisinin anlaşılmasını istiyor ama yönetenler anlayamıyor. Kendilerini etkileyecek kararlar alınırken fikrinin sorulmasını istiyor. Ülkenin ihtiyacı olmayan şehir hastaneleri yapıyorsunuz, otoyol ve köprüler için ülkenin 25 yıllık geleceğini ipotek altına alan garantiler veriyorsunuz. İleride bu borçları Z kuşağı ödeyecek. Onlar da artık ‘Dur beni daha fazla borçlandırma” diyorlar. Muhafazakar ailelerin çocuklarından büyük itirazlar duyuyorum. Hem dindarım diyeceksin, hem de haksızlığın, yolsuzluğun ayyuka çıktığı bir yönetim tarzınız olacak. Gençler ailesinden öğrendiği değerlerle iktidarın yaşattıkları arasındaki çelişkiyi iyi görüyor.”

Padişah deli bile olsa devlet sistemi işliyordu

“AK Parti 18 yıl boyunca çok büyük hatalar yaptı. Bu iktidar döneminde net 600 milyar dolar dış kaynak kullanıldı. O kaynak da taşa, toprağa, ranta gömüldü. Bir gecede emsali birden 5'e çıkarılan arsalar sayesinde birileri büyük rant elde ediyor. Bugün işsizliğin de, yoksulluğun da ekonominin büyüyememesinin de nedeni budur. Devlet Planlama Teşkilatı'nı ‘Komünist işi' diye kapattılar. Plan, program olmayınca ülke ekonomisinin ne hale düştüğünü hep birlikte acıyla izliyoruz. Bürokrasi diye diye devletin en güçlü kurumlarını yok ettiler. Bürokraside liyakat kalmadı. Bağımsız kurumların hepsini yok ettiler, bitirdiler. Hep Osmanlı'ya öykünüyoruz. Ama padişah çocuk da olsa deli de olsa Osmanlı'da devlet sistemi tüm kurumlarıyla çalışıyordu.”

İMZALANMADI İSTİFA ETTİM

“Enerji Bakanlığı müsteşarı olmam için kararname hazırlanmıştı. 2 ay Cumhurbaşkanlığında bekledi. Milliyetçi kimliğim nedeniyle atamam olmamış. Bana güven yoksa memuriyette kalamam deyip bıraktım.”