Bu nasıl bürokrat?

20 yıldır Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (TEDAŞ) çalışan Bora Ülker'in sosyal medya hesabından attığı tweetler şaşkınlık yarattı. İnşaat mühendisi olan ve halen TEDAŞ Varlık Yönetimi Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bora Ülker muhalefet partilerine ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu…

Ülker, Twitter'daki sayfasından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli ile bir fotoğrafını yayınlayarak “Esas duruşunu bozma. Bir gün hepiniz…” diye yazdı. Ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bir açıklamasını paylaşarak “Size Türk diyenin size Müslüman diyenin alayını…” diye yazdı.

İYİ Parti için de “İP'in bir ucu Kandil'de bir ucu Fetö'de… APLA ortada İP atlıyor. Ya arkasından giden ipsiz, sapsızlar.. Siz kimin İP'iyle kuyuya indiniz. Kuyunun sonu karanlık. Dibi görünmeyen kuyuya inme. Boğulursun cancağızım!” dedi.

‘YALANCI' DİYE YAZDI

Meral Akşener'e de “Yalancı” diyen Ülker, Akşener'in corona olması temennisinde bulundu. Ülker, Akşener'in fotoğrafını paylaşarak “Bu kadın müfteri, bu kadın yalancı! Ula Corona! Git görün ona! Ula bu karı teröristlere ve Fetö'cülere af çıkmadi diye mu bozuldi? Yoksa corana mi uğradi ona? Eeee kolay gelsün Corona.. Bakalum hanginuz daha kuvvetlü virus” dedi.

Ülker, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan için “Hayırdır Sir Ali! Kendini Ali Baba bu ülkeyi de Ali Babanın çiftliği mi sandın? Kraliçenin gülüne FETÖ suyu verilmiş sen de bu zehiri aktarlarda millete deva mı satıyorsun! Senin gibi beslemelerin, besmelesiz ağızlara Devlet Beyi alması reva mı hakka! Senden gelen deva devamıdır halka” dedi.