Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Dün LGS nedeniyle belirli saatlerdeki sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm Türkiye'de caddeler ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar yasağın hangi günlerde uygulanacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede yer alan sokağa çıkma yasağının biteceği tarihi ve detaylı açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

21 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

21 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Yurt genelinde yapılan ve yaklaşık 1.8 milyon öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı bugün iki oturumda yapıldı. Yarın sınav olmaması sebebiyle sokağa çıkma yasağı da olmayacak.

27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurum Sınavı’nın (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran’da da sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının açıklama şu şekildi;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.