Bulgaristan’daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangını 4 gündür devam ediyor… Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yangının Türkiye’yi etkilememesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

SINIRA ULAŞTI

Yangının Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam ettiği ifade edilen açıklamada, yangının belli yerlerde Türkiye sınırına kadar ulaştığı ve alınan tedbirler neticesinde Türkiye topraklarına sıçramasının engellendiği belirtildi.

GÜVENLİK ŞERİDİ

Önlem amaçlı iş makineleri ile sınır hattında 32.5 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridinin oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, yangının yeni yayıldığı bölgelerde ise sınıra 1.5 ile 3 kilometre mesafe olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde 24 saat esası ile görev yapacak kriz merkezi kurulduğu ve müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personelin olay yerinde görev yaptığı vurgulandı.

AFET DURUMU İLANI

Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Bulgaristan'da Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Toplovgrad kentlerinde afet durumu ilan edilirken; Edirne Valisi Ekrem Canalp de sınır bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgede ekiplerin bekleyişi sürüyor. Yangının, Tunca Nehri'ni aşarak Topolovgrad ve Svilengrad şehirlerine doğru ilerlediği ifade edildi.