Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kolilerini AKP’liler dağıttı!

AKP Yenişehir İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, Bursa CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun Sırman tepki gösterdi.

“CHP’YE YASAK AKP’YE SERBEST”

Sırman, “Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin bağış hesaplarına bloke konulduğu ve ücretsiz ekmek dahi dağıtmasının önüne geçildiği bu dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi erzak dağıtımını AKP ilçe teşkilatına yaptırıyor” dedi.

“CHP YAPSAYDI YER YERİNDEN OYNARDI”

“Benzer uygulamayı Ekrem İmamoğlu yapmış olsaydı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarını CHP ilçe başkanlıkları dağıtsaydı yer yerinden oynardı” diyen CHP’li Sırman, “Yardımlara ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımlara karşı değiliz, hatta artarak sürmesi gerektiğini düşünüyoruz ancak Bursa AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş eğer yoksullara ulaşacaksa bunu Belediye veya Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla yapsın, yardımlara siyaset karıştırmasın” ifadelerini kullandı.

“AKP İLÇE BAŞKANLIĞI OLARAK YARDIMLARI ULAŞTIRDIK”

AKP Yenişehir İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından şu paylaşımlar yapıldı:

* Corona virüs sürecinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

* Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı erzak yardımlarını Ak Parti İlçe Başkanlığı olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz.