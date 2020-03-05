Bursa’da 65 yaş üstü ulaşım sınırlaması yargıdan döndü!

65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkını sınırlandıran karara karşı CHP tarafından verilen önerge İYİ Partili üyeler de desteklemiş ancak ulaşım ve hukuk komisyonundan sonra Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de AKP oylarıyla reddedilmişti. Bu kararla ilgili olarak CHP'li Büyükşehir Meclis Üyesi Av. Ercan Korkmaz'ın açtığı davada “yürütmeyi durdurma” istemi Bursa 1. İdare Mahkemesince reddedildi. İtiraz yoluyla dosyayı ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi “yürütmenin durdurulmasına” karar verdi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Av. Ercan Korkmaz, CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca'nın da eşlik ettiği basın toplantısında, kararın gerekçesi ve detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“YASA VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ÇOK AÇIK”

Konuyla ilgili konuşan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Av. Ercan Korkmaz, şunları söyledi:

* AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne hukuk dersi veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi kararıyla birlikte, 65 yaş üstü vatandaşlar sadece ilk defa BUKART çıkartırken 5 TL ödeyecek.

* Onun dışında vize parası olarak her yıl 15 TL alınmayacak, gün içinde 6 kez ile sınırlanan seyahat hakkı limitsiz olacak.

* Emeklilere ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUDO ulaşımında da yüzde 50 indirim hakkı sağlanmış oluyor.

“ALİNUR AKTAŞ YARGI KARARINI DERHAL UYGULAMALI”

Bu karar uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yasa ve yönetmeliği derhal uygulamaya davet ediyorum diyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Aynı şekilde bu konunun tüm Türkiye'de sorun teşkil ettiğini ve gerekli düzenleme bakanlıklar aracılığıyla yapılarak belediyelerin vatandaşla karşı karşıya bırakılmaması gerekiyor.

* Zira sosyal belediyecilik anlayışı gereği ulaşım hizmetlerinde kar amacı güdülmediği ve zarar edildiği de bir gerçektir.

* Şoför esnafımız açısından buna da tedbir alınmalıdır.

KARACA: CHP HER ZAMAN HALKIMIZIN YANINDA

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca da AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin haksız ve yanlış uygulamaları konusunda, CHP'nin her zaman Bursa halkının yanında yer aldığını ve bundan sonra da bu tavrını sürdüreceğini söyledi.