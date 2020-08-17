Bursa’yı kan gölüne çevirecekti! İşte o IŞİD bombacısı…

İnegöl’de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kundaklama eylemleri sırasında cep telefonuyla olay yerinden kayıt aldığını tespit etmesi üzerine, olayın terör bağlantısı şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi.

Ayrıca kamera kayıtlarından iş yerlerini kundaklayan şüphelinin kırmızı bir bisikletle olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Farklı kayıtlarda bisikletin bir evin önünde olduğunu fark eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evin içindeki gizli bölmelerde terör örgütüne ait flamalarla 3 patlayıcı düzeneği, canlı bomba yeleği ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

YAKALANMASA POLİS MERKEZİNE SALDIRI DÜZENLEYECEKTİ

Şüpheli sorgusunda 2017-2018’de Suriye’de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu ve burada bomba eğitimi aldığını anlattı.

Türkiye’ye 2 yıl önce kaçak yollarla girdiği belirlenen şüphelinin, yakalanmaması durumunda bir polis merkezine bombalı saldırı planladığını öğrenildi. Operasyon kapsamında bombacı dışında 8 şüpheli de gözaltına alınmıştı.