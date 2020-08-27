Büyükşehir belediyesi ile işçiler anlaştı: En düşük maaş 3 bin 300 TL oldu!

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İmar İnşaat A.Ş. ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi uzlaşmayla sonuçlandı.

Bin 187 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan ile Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy tarafından imzalandı. TİS imza törenine Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ile çok sayıda işçi de katıldı.

“BAŞKAN SEÇER SÖZÜNÜ TUTTU”

Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, TİS sürecinin geciktiğini ancak ortaya doğru zemine oturan işçinin lehine olan bir toplu iş sözleşmesinin çıktığını söyledi.

2019 yılının Ocak ayında seçimlerden önce bir eylem yaptıklarını ve eyleme CHP’li Başkan Vahap Seçer'in de katıldığını hatırlatan Kemal Göksoy şöyle konuştu:

* O zaman bir ricada bulunduk. ‘Başkan olursanız emekten yana tavrınızı görmek istiyoruz' dedik. Başkan Vahap Seçer o zaman ‘Kuşkunuz olmasın, demokratik, eşitlikçi bir şekilde işçinin, emekçinin hakkının adresi Vahap Seçer'dir' dedi.

* Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa rağmen Sayın Vahap Seçer eşitlikçi, demokratik bir yaklaşımla toplu iş sözleşmemize katkı sunmuştur ve elinden geleni yapmıştır. Sayın belediye başkanımıza verdiği sözü tuttuğu için teşekkür ediyorum.

EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 300 LİRA

Kemal Göksoy imzalanan sözleşme uyarınca İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi işçilerinin en düşük maaşının 3 bin 300 lira olacağını kaydetti.

“İŞÇİ ADINA DOĞRU OLANI YAPTIK”

İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan da şu ifadeleri kullandı:

* Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, emeğin ve emekçinin dostu Sayın Vahap Seçer'in bizlere bir talimatı vardı. ‘Lütfen emekçilerin hakkını, hukukunu koruyacak şekilde masada olunuz' demişti. Belki biraz geç oldu ama doğrusu oldu.

* Sizlerin adına doğru, haklı ne kadar karar varsa bunları birlikte konuştuk ve metin haline getirdik. Bu sürece katkı sunan Sayın Başkan'a ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Bunun sonunda kazanan emekçi kardeşlerimiz oldu.

ÇOCUĞU ÜNİVERSİTE KAZANAN İŞÇİYE EK ÖDEME

Sözleşmeyle işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldığını belirten Ali Uyan, haftalık çalışma saatinin 40 saate düşürüldüğünü, işçilere aylık 400 lira gıda yardımı yapılması ile yılın belirli günlerinde ikramiye verilmesinin sözleşmede yer aldığını kaydetti.

Uyan, “Üniversite kazanan çocuğu olan işçiye, her çocuk için ilk yıl 275 lira, ikinci yıl için de 300 lira ödeme yapılacak” dedi. Açıklamalarının devamında Uyan şunları söyledi:

* Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş.'yi alın teriyle, emeğiyle çalışan işçinin hakkının, hukukunun korunduğu, çalışma barışının olduğu, işçinin örgütlenme ve kendini geliştirme hakkının garanti altına alındığı, işçinin yasalardan gelen tüm haklarını istisnasız kullanabildiği bir kurum haline getirdik. Bu sözleşme ile bunu resmileştirdik.

MEŞALELERLE KUTLANDI

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. Genel-İş üyesi işçiler yeni TİS ile elde ettikleri hakları davul çaldırarak ve meşaleler yakarak kutladı.