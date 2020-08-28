‘Çakarlı Sürücü’ dehşetinin ardından trafikte denetimler sıklaştı!

İstanbul Hadımköy'de geçtiğimiz hafta kullandığı çakarlı araçla Dadaş Aras'ın önünü kesen ve 5 kez bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes Uysal’ın görüntüleri gündemde uzun süre kalmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ‘çakar’ diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı işareti bulundur araçları tespit etmek için yoğun denetim uyguladı.

23 SÜRÜCÜ DAHA TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 25-26 Ağustos 2020 tarihlerinde bölgesel olarak gerçekleştirilen özel denetimde 74 bin 670 araç denetledi.

Denetlemelerde mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanıldığı tespit edilen 23 araca ve sürücüsüne işlem yapıldı.

Ayrıca 412 araç trafikten men edildi. 132 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 9.404 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

2018’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

26.10.2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26'ncı maddesine aykırı olarak yetkisiz bir şekilde ışıklı ve sesli uyarı işareti bulundurulması ve kullanılması durumunda araç/sürücülerine uygulanan cezai yaptırımlar ağırlaştırıldı.

Kanun hükmünün etkin olarak uygulanması ve yine kanunda yer alan geçiş üstünlüğü hakkının gerçekten bu hakka sahip araçlarca kullanımının sağlanması amacıyla 01 Kasım 2019 tarihinde “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar İle Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri ile Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” yayınlandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Hadımköy’de kendisine yol vermediği gerekçesiyle Dadaş Aras’ın önünü çakarlı aracıyla kesip bıçaklayan 20 yaşındaki Muhammed Enes Uysal olayın ardından geçtiğimiz Salı günü Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “kasten öldürmeye teşebbüs” “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “kara araçlarını alıkoyma” suçlarından tutuklanmıştı. Saldırgan, aracını satışa çıkardığı için çakarları kullanmak istediğini savunmuştu.