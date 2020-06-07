Camiye ‘Bizans bayrağı’ asılmasına tepki yağıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) geçtiğimiz gün Limasol ilçesinde bulunan Köprülü Camisi'ne yapılan molotofkokteyli saldırısı ve duvarlarına İslam karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka ilçesinde bulunan Tuzla Camisi’ne Bizans bayrağı asıldı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı. “Güney Kıbrıs’ta son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılması olağan karşılanamaz, geçiştirilemez” ifadelerini kullanan Tatar şöyle konuştu:

* Köprülü Camisi’nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka’da bulunan Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor, Rum Yönetimini derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum.

* Bunun için yapılması gereken ise derhal suçluları yakalamak gereken önlemleri almaktır. Bu çağda, hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması, başvuranlara göz yumulması asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısıyla Rum Yönetimini aklı selim ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz.

FUAT OKTAY: YİNE TAHRİK VE PROVOKASYON

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından, Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, “Larnaka’da Tuzla Camii'ne asılan Bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde bir takım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır” ifadesini kullandı.

KALIN: İSLAM DÜŞMANLIĞINA MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Limasol’daki Köprülü Camisi’nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka’daki Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez” mesajını paylaştı.

ÖMER ÇELİK: BİZANS BAYRAĞI ASILMASINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler” dedi. (DHA, İHA)

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