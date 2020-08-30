Çanakkale’de belediye binasına silahlı saldırı!

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce belediye binasının en üst katına ateş açıldı. Olay esnasında söz konusu katta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Çevredeki bölge sakinleri, bina etrafında 10’dan fazla mermi kovanı gördüklerini söyledi.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI İDDİASI

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaşanılan olayla ilgili sozcu.com.tr’ye konuştu. Belediye binasında asılı olan Türk bayrağının olduğu bölgeye ateş edildiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

*En üst kata ateş edilmiş. Bayrağın olduğu bölüme. Bayrağa saldırılıp saldırılmadığını bilmiyoruz tam olarak.

*30 Ağustos dolayısıyla bayrak asılıydı. O bölüme ateş edilmiş. Araştırıyoruz şu anda. Ne olduğunu tam bilmiyoruz.

*Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. En alt katta 3 arkadaşımız var onlar nöbetçiler. En üst kata ateş edilmiş. Biz de araştırıyoruz. Şu anda arabayı tespit etti arkadaşlarımız. Araştırıyorlar.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.