Canan Kaftancıoğlu: Çok adaylı kongre arzu ederdim!

CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Tek aday mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu‘nun olduğu kongrede 677 delegenin oylarıyla CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri belirleniyor.

Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Canan Kaftancıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Mutluluğumuzu elimizden aldılar. Önce bireysel mutluluğumuzu ardından toplumsal mutluluğumuzu. Siyasetin, siyasetçinin görevi tek adam sistemi kurmak değildir.

* İnsanca bir hakça bir sistemi kurmayı Cumhuriyet Halk Partisi başaracaktır. Ben siyaseti halkımla birlikte doya doya kahkaha atmak için yapıyorum. Bu günlerde hepimize dayatılan korkudan daha büyük bir duygu var. O da umuttur. Umudun olduğu her yerde ve her zaman korkular ve tek adamlar yenilmiştir.

* Umut yok denildiği bir dönemde Mustafa Kemal çıkmış ve sadece halkına güvenerek verdiği mücadelede egemenliği saraydan alıp halkına vermiştir. Yine Mustafa Kemal'den aldığımız güçle, umudun yok denildiği bir dönemde İstanbul’u halka vererek yeniden 16 milyon insanın yaptınız.

* Biz İstanbul’da iki yıldır planladık, programladık, inandığımızı söyledik, söylediğimiz her şeyi yaptık, yapamadığımızda kıvırmadık, özeleştiri verdik. Hepinizin çalışmasıyla İstanbul halkın oldu.

* 16 milyon İstanbullu’ya, İstanbul’a yeniden nefes aldıran başkanımız İmamoğlu’na da teşekkür edelim. Herkesi ama herkesi teşekkür edelim.

* Sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de aklıyla, fikriyle, tarif ettiğimiz yeni siyaset anlayışıyla tarife uyan Kılıçdaroğlu’dur. O nedenle İstanbul’da da tüm Türkiye’de de halkıyla birlikte yeni siyasetin lideri Kılıçdaroğlu’na buradan bir teşekkürü gönderelim.

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KANAL İSTANBUL PROJESİNE ELEŞTİRİ

Kanal İstanbul projesine yönelik eleştirilerini dile getiren Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Zulmün en katmerlisi bizde, fikir, sanat hapiste; yargıya güven sıfır. Eğitimin içi boşaltılmış. Kayyumlar sarayın iki dudağının arasında. Hala milyonlarca vatandaşımız inançları yüzünden ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor.

* Zamlar halkın belini büktü. Doğal gaz ve elektrik evleri ısıtmıyor ama cüzdanlarımızı yakıyor. Ecelimizi bekler gibi hepimiz depremi bekliyoruz. Ama saraydaki tek adam Kanal İstanbul gibi içi boş projeyle İstanbul’umuzu felakete sürüklemek istiyor.

* Kanal İstanbul'u bırakın yoksullara ulaşmak için kanallar açın diyeceğim ama duymayacaklar. Biz açacağız.

“BİZ MEVSİMİ BAŞLADI”

Artan yoksulluğa değinen Kaftancıoğlu, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

* Böylesi bir dönemde partisi ne olursa olsun artık herkes yumruğunu sıkmaya başladı. İşte o yumruk ayağa kalkma ve örgütlenme zamanımızın geldiğini hepimize hatırlatıyor.

* O yumruk biz mevsiminin başladığını hepimize gösteriyor. Onların devri geçti artık. Çünkü artık yalanlar gerçekleri örtemiyor. Halkın örgütlendiği yerde tek adamlar kalamazlar, tarihin çöplüğüne atılırlar.

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“İKTİDARIMIZI HİSSETTİRECEĞİZ”

Gençleri partilerinde daha aktif olmaya davet eden Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* İktidarımızı İstanbulda hissettireceğiz. İktidarın gücüyle ve diliyle. İktidardan aldığımız güçle değil, yerelde iktidarımızın halka ulaştıracağımız gücüyle daha çok donanacağız. Yerelde mahallelerde, evlerde, sokaklarda herkesin sesi ve sözcüsü olacağız.

* Veri temelli politika yapacağız. Alınan her kararda ortaklaşmayı ve ortak aklı egemen kılacağız. Ben yaptım oldu demedik, bundan sonra da demeyeceğiz. Yaptığımız her iş şeffaf saydam ve sahici olacak.

* Bütün İstanbulluya ahlaklı siyaset nasıl yapılır bir kez daha göstereceğiz. Daima söylüyorum, kişiler gelip geçicidir, ilkeler kalıcıdır.

“ÇOK ADAYLI KONGRE ARZU EDERDİM”

Çok adaylı bir kongre arzu ettiğini belirten Kaftancıoğlu, açıklamalarını şu ifadelerle bitirdi:

* Kongreler demek yarış demek. Demokrasinin olduğu her yerde demokratik yarışlar olur ve olmalıdır da. İstanbul örgütü olarak 39 ilçemizde şu anda görev yapmış ya da yapmayan bütün ilçe başkanlarımıza 39 ilçemizde de ilçe kongrelerini demokratik bir şekilde gerçekleştirdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum.

* Bence 39 ilçe örgütümüz bu anlamıyla alkışlanmayı hak etti. Tek adaylı yarışlar oldu, çok adaylı yarışlar oldu. Ama herkes parti içi bayrak yarışı olduğu bilinciyle kongrelerini tamamladı. Bana sorarsanız olması gereken, olsaydı daha güzel olacak.

* Şu anda 2-3-4-5 ne kadar çok o kadar kıymetli. Çünkü bizim partimizde heyecan motivasyon ve demokrasiye katkımız açısından çok kıymetli.

* Keşke adaylarla yarışabiliyor olsaydık. İsimlerin hiç önemi yok ama çok adaylı bir kongreyi kendi adıma arzu ettim.